«Вести: Приморье»: В Уссурийске новоселье отметили переселенцы из аварийных домов

Разваленных бараков в Приморье стало меньше. В Уссурийске новоселье отметили жители аварийных домов. Программа по переселению из ветхого жилья должна была закончиться в 2017 году, но еще десятки домов остаются опасными для проживания и портят своим видом города и поселки Приморья. Смогут ли те, кто живет в таких, надеяться на новые квадраты после этого года? Об этом расскажем в выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]