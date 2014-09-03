«Аллея звезд» появится в Приморье

Аллея с отпечатками рук и автографами знаменитых российских и иностранных кинематографистов торжественно откроется в Приморье 11 мая.

Мероприятие состоится в рамках подготовки к юбилейному, 15-му кинофестивалю стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», который пройдет в Приморье в этом году с 9 по 15 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Отлитые отпечатки рук звёзд, посетивших кинофестиваль АТР "Меридианы Тихого", будут увековечены в бронзе, это станет ежегодной традицией. Прогуливаясь по аллее около кинотеатра "Океан", можно будет увидеть отпечатки рук Карена Шахназарова, Федора Бондарчука, Вадима Абдрашитова, Джулии Ормонд, Ким Ки Дука, Режиса Варнье, Рока Бриннера и других», – сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Торжественное открытие аллеи состоится в 18.30 около кинотеатра «Океан» во Владивостоке. На мероприятии будут присутствовать представители приморских театров, деятели культуры, организаторы кинофестиваля «Меридианы Тихого» и многие другие.

Напомним, в 2016 году кинопоказы и мероприятия Pacific Meridian посетило более 30 тысяч зрителей. В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 180 фильмов из 41 страны.

Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается, но только 20 фильмов будут отобраны для конкурса и представлены на суд профессионального жюри и зрителей.

Своих победителей определят также жюри FIPRESCI и NETPAC. Вне конкурса фестиваль представит новинки мирового и российского кино, лучшие фильмы и кинематографистов со всего мира. В рамках фестиваля пройдут культурные и деловые мероприятия: круглые столы, специальные дискуссии по фильмам, лекции, мастер-классы, художественные выставки, кинотуры и творческие встречи.

Организатор международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» –Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького, учредителем кинофестиваля является Администрация Приморского края. Мероприятие проходит при поддержке Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и содействии Министерства культуры РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]