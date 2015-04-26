Автопробег «Победа» прошел в Приморье

В Приморском крае состоялся третий трансграничный российско-китайский автопробег, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Делегация из провинций Хэйлунцзян и Шаньси приняла участие в торжественном Параде и посетила основные достопримечательности региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте туризма, маршрутными точками участников автопробега стали поселок Пограничный, Уссурийск, Владивосток и поселок Славянка. Члены делегации под руководством начальника отдела комитета развития туризма провинции Хэйлунцзян Ху Чжипэн возложили цветы к памятникам советским воинам, павшим в боях 1941-1945 годов, и посетили Парад Победы, прошедший во Владивостоке.

«Главная цель автопробега – отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. В этом году география участников мероприятия расширилась, и к жителям провинции Хэйлунцзян присоединились китайские граждане из других провинций, например, Шаньси. Всего делегация собрала около двадцати путешественников – представителей СМИ и органов власти», – рассказал заместитель директора краевого департамента туризма Владимир Щур.

По его словам, наряду с патриотическими целями задачей автопробега стало продвижение туристского потенциала Приморья. Так, помимо посещения Парада Победы, состоявшегося 9 мая, в программу туристов вошло знакомство с основными достопримечательностями города: гости побывали на подводной лодке «С-56», в Приморском краевом музее имени Арсеньева, увидели начало и конец транссибирской магистрали, посетили интегрированный развлекательный курорт «Приморье» и прогулялись по центральным улицам Владивостока.

Далее делегация отправилась в Хасанский район. Здесь для участников автопробега провели обзорную экскурсию по Славянке, познакомили с экспозициями Славянкского краеведческого музея и продемонстрировали возможности туристско-рекреационного кластера «Теплое море».

По мнению Владимира Щура, проведение подобных совместных мероприятий играет важную роль в развитии и укреплении российско-китайских отношений.

«Гости с самого начала были очень довольны своим визитом и еще в первый день отметили радушный прием, который им оказала российская сторона, в том числе таможенные и пограничные органы, уже на пункте пропуска “Пограничный”. Дальше положительные эмоции только усиливались», – рассказал он.

Сегодня, 11 мая, делегация возвращается в Китай.

Отметим, участниками праздничных мероприятий в Приморье, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стали более шести тысяч китайских туристов.

Напомним, первый российско-китайский автопробег по Приморью прошел в марте прошлого года. Делегация из соседней провинции Цзилинь возложила цветы к мемориалам советским воинам в нескольких городах Приморья, затем состоялся ответный визит приморцев в китайский регион, и Знамя Победы развернули у мемориала советским воинам в Китае. А уже в августе Приморье снова приняло китайскую делегацию, на этот раз – из провинции Хэйлунцзян. Участники автопробега побывали в памятных местах Пограничного и Хасанского районов, Владивостока и Находки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]