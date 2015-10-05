Мошенник обманул жителя Владивостока и завладел его джипом Hummer

В полицию Владивостока с заявлением обратился 27-летний горожанин и сообщил, что стал жертвой мошенника. Мужчина пояснил, что в пригороде Владивостока малознакомый гражданин путем обмана и злоупотребления его доверием, скрылся на принадлежащем ему американском джипе марки Hummer H2. Ущерб от действий злоумышленника превысил миллион рублей.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Стражи порядка продолжают поиски 30-летнего подозреваемого, завладевшего чужой машиной.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]