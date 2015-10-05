Мошенник обманул жителя Владивостока и завладел его джипом Hummer
В полицию Владивостока с заявлением обратился 27-летний горожанин и сообщил, что стал жертвой мошенника. Мужчина пояснил, что в пригороде Владивостока малознакомый гражданин путем обмана и злоупотребления его доверием, скрылся на принадлежащем ему американском джипе марки Hummer H2. Ущерб от действий злоумышленника превысил миллион рублей.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Стражи порядка продолжают поиски 30-летнего подозреваемого, завладевшего чужой машиной.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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