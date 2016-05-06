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Анонс на 14 мая

14 мая в Артеме с 10.00 до 18.00 на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» (ул. Солнечная 2 г) пройдет Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта «Найди себя».

14 мая во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3)  пройдет первый этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal — 2017. Начало квалификации гонщиков в 12.00, парных заездов — в 14.00.

14 мая г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Первенство г. Владивостока по женскому самбо, посвященное Дню Победы. Начало в 10.00.

14 мая о. Русский. Велоспорт, маунтинбайк. Открытый Кубок Приморского края по велоспорту, кросс-кантри. Место старта: спортивный клуб острова Русский, б. Новик.

14 мая г. Артем, мотокроссовая трасса СТК «Приморское кольцо». Открытый Кубок Приморского края по мотокроссу, I этап. Открытие в 11.00.

14 мая — Всероссийский день посадки леса.

14 мая — День фрилансера в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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