Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:27
  0

Уникальный «морской биобанк» откроют во Владивостоке

Уникальный «морской биобанк» откроют во Владивостоке

Фото: Сделано у нас

Криохранилище «Морской биобанк» откроется на базе Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения РАН во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Ресурсный центр «Морской биобанк» является уникальным для России биобанком, предназначенным для хранения и научного использования биообразцов», - сообщили в ННЦМБ.

Оборудование центра позволяет сохранять биообразцы при любых температурах, проводить исследование генома морских млекопитающих и других биологических видов, в том числе находящихся на грани исчезновения.

Открытие центра запланировано на 16 мая, в этот день также состоится научный семинар, участники которого рассмотрят роль биобанков в структуре фундаментальной и прикладной науки, перспективы их развития на Дальнем Востоке, а также обсудят новые технологии в биобанкировании.

ННЦМБ создан в 1 сентября 2016 года на базе трех учреждений Дальневосточного отделения РАН - Института биологии моря им. А.В. Жирмунского, научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» и Дальневосточного морского заповедника. Ученые проводят исследования во всех основных районах дальневосточных морей - от Чукотского полуострова до южной границы Приморья.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря