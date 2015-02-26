Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:44
  0

Владивостокский предприниматель пытался совершить мошенничество с субсидиями

Владивостокский предприниматель пытался совершить мошенничество с субсидиями

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о мошенничестве при получении выплат, выделяемых муниципалитетом в качестве субсидии, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока директор коммерческой компании осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является продажа и монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

Зная о возможности получить субсидии по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы, предприниматель решил использовать заведомо ложные сведения с целью незаконного перечисления ему в качестве субсидий денежных средств из бюджета города.

Так, он направил в офис муниципального казенного учреждения «Центр развития предпринимательства» изготовленные им документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о возмещении его компании затрат, связанных с уплатой арендных платежей в общей сумме 150 тыс. рублей.

Однако его преступный умысел не был доведен до конца, поскольку при проверке представленного заявителем пакета документов сотрудники профильного отдела развития малого и среднего предпринимательства Управления установили недостоверность сведений, содержащихся в платежных документах.

В связи с этим члены комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приняли решение отказать фигуранту в оказании такой помощи. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 1 году  6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком, а также назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря