Ученик пятого класса из Владивостока создал робота Степана

Марк Диденко, ученик 5 класса школы № 45 Владивостока, представил в качестве проектной работы по обществознанию робота Step-1. В быту робота зовут Степан и он помогает Марку отдыхать. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Степан может двигаться, включать вентилятор, подавать конфету, транслировать музыку, -рассказал Марк. - Я давно интересуюсь роботами, пытался даже создавать их, но только в этот раз у меня получилось. Планирую создать робота, который будет помогать маме по хозяйству. Например, мыть нижние стекла шкафов».

Робот собран из обувной коробки, деталей от игрушек и старого ноутбука, баночек из-под лекарств. Электрическая схема, по словам Марка, придумана им самим, а вот паять, соединяя детали в электрическую цепь, его научил папа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]