С осужденного за взятку должностного лица взысканы денежные средства, переданные ему в качестве незаконного вознаграждения

В апреле 2016 года Надеждинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику ДПС ГИБДД, который осужден по ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (подстрекательство к получению должностным лицом через посредника взятки в виде денег) и ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в июле 2014 г. командир 2 роты в составе ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю склонил подчиненных ему двух инспекторов ДПС к получению взятки от представителя местной компании за совершение действий в пользу указанного юридического лица. При этом начальник сообщил о необходимости передачи ему денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе.

Приняв предложение своего руководителя, инспекторы передали ему 19 тыс. рублей в качестве взятки взамен создания им в будущем благоприятных условий по службе, неприменения в отношении них мер ответственности в случае совершенных правонарушений.

Суд признал бывшего командира роты виновным в совершении указанных преступлений коррупционной направленности и приговорил его за содеянное к 7 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом размере порядка 2 млн рублей. По приговору суда он также лишен специального звания «капитан полиции».

Помимо назначенного в порядке уголовного судопроизводства наказания в виде лишения свободы и крупного штрафа, прокурор обратился в гражданском порядке о взыскании с осужденного суммы, полученной им в качестве взятки.

Так, незаконно полученные фигурантом 19 тыс. рублей в качестве денежного вознаграждения не были изъяты и приобщены к материалам дела по причине того, что он обратил их в свою пользу (распорядился по собственному усмотрению). Учитывая, что данные денежные средства получены с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, то в силу требований действующего законодательства эта сумма подлежит взысканию в доход РФ.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в доход РФ суммы денежных средств, переданных ему в качестве взятки.

Мировым судом в Первомайском районе г. Владивостока иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]