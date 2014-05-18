Новости Экономика Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:01
  0

Провал в асфальте в центре Владивостока планируют залатать уже к вечеру пятницы

На улице Уборевича во Владивостоке провалился асфальт. В результате на проезжем участке образовалась дыра глубиной почти полтора метра. По счастливой случайности, в нее никто не провалился. Однако владелице автомобиля «Тойоты Аксио» пришлось спасать машину эвакуатором — из дыры шел горячий пар.

Сейчас пешеходам приходится обходить место аварии стороной.

Как удалось выяснить, причиной провала стал прорыв теплосетей. Когда рабочие вскрыли дорожное полотно, достали оттуда сгнившие трубы. В пятницу, 12 мая, к вечеру ремонтные бригады планируют завершить восстановительные работы и даже открыть движение на этом участке дороги.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря