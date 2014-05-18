Провал в асфальте в центре Владивостока планируют залатать уже к вечеру пятницы

На улице Уборевича во Владивостоке провалился асфальт. В результате на проезжем участке образовалась дыра глубиной почти полтора метра. По счастливой случайности, в нее никто не провалился. Однако владелице автомобиля «Тойоты Аксио» пришлось спасать машину эвакуатором — из дыры шел горячий пар.

Сейчас пешеходам приходится обходить место аварии стороной.

Как удалось выяснить, причиной провала стал прорыв теплосетей. Когда рабочие вскрыли дорожное полотно, достали оттуда сгнившие трубы. В пятницу, 12 мая, к вечеру ремонтные бригады планируют завершить восстановительные работы и даже открыть движение на этом участке дороги.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]