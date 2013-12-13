В Китае прошел фестиваль близнецов

В Китае завершился фестиваль близнецов. На ежегодный праздник собрались тысячи братьев и сестер, похожих друг на друга, как две капли воды. Среди одинаковых пар из 17 стран мира Россию представляет Приморский клуб. Из Владивостока приехали сразу восемь семей. Для провинциального китайского городка необычный карнавал — самое яркое событие года! Посмотреть праздничное шоу на главной сцене Мо-Цзяна съезжаются тысячи китайцев. Такого количества одинаковых пар артистов из разных стран больше не увидеть нигде.

Примечательно, что у Приморского клуба, который 25 лет подряд был единственным в России, недавно появился брат близнец! Бывшие жители Владивостока организовали в Краснодаре подобную организацию. Так что на следующем фестивале в китайской провинции Юннань, может прибавиться русских двойняшек теперь уже с другой части России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]