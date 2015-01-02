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Владивостокцев приглашают проверить свои силы в маунтинбайке

Владивостокцев приглашают проверить свои силы в маунтинбайке

Фото: Администрация г. Владивостока

В воскресенье, 14 мая, во Владивостоке на острове Русском в районе поселка Мелководный (спортивный клуб острова Русский) состоится чемпионат города по маунтинбайку. Организатором мероприятия выступает федерация велосипедного спорта и триатлона краевой столицы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Велогонка пройдет в дисциплине «кросс-кантри». Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Все участники в обязательном порядке должны иметь велосипедные шлемы. Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля – стоять заглушки.

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте www.x-bicycle.ru, www.orgeo.ru, на электронную почту: vladbike2012@mail.ru, подробности по телефону 8-914-066-2524. Сообщение отправлять по телефону 8-914-970-1223. Ознакомиться с трассой можно по ссылке.

Программа мероприятия:

10.00 – 11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния велосипеда;

11.45 – открытие соревнований, построение участников на старте;

12.00 – общий старт участников;

14:00 – подведение итогов, награждение.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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