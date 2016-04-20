Почти 310 тысяч тонн минтая добыли рыбаки Приморья
Итоги минтаевой путины в зимне-весенний период подвели 12 мая на ежегодном Дальневосточном научно-промысловом совете. В мероприятии принял участие вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев.
Как сообщил и.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства водных биоресурсов Сергей Наставшев, приморские рыбаки успешно завершили минтаевую и сельдевую путину в зимне-весенний период.
«По итогам сезона выловлено 309 тысячи тонн минтая. Рост составил 12,3% к уровню 2016 года. Сельди добыто 122 тысячи тонн», – отметил директор ведомства.
Сергей Наставшев добавил, что прогноз по подходам лосося в Приморье этом году небольшие – 300 тонн, но без красной рыбы жители края не останутся.
«Всего подходы тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке прогнозируются в 320 тысяч тонн. Приморские суда будут работать на путине, поэтому без рыбы не останемся», – прокомментировал он.
Также на Совете рассмотрели изменения в правила закона о рыболовстве.
По мнению вице-губернатора Дениса Бочкарева, правки в законопроект позволят снять барьеры для малого и среднего предпринимательства в рыбной отрасли.
Напомним, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – отмечал глава региона.
Неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья знают далеко за пределами России.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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