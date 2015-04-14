«День Путешественника» в Приморье: шоу-программы, выставка декоративно-прикладного творчества и гребная регата
С 19 по 21 мая в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума в Приморье пройдет фестиваль «День Путешественника», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Чем порадует жителей и гостей региона городской праздник, рассказали организаторы мероприятия.
По словам президента Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Бориса Ступницкого, на три дня Набережная Дальневосточного федерального университета превратится в грандиозную площадку развлечений. 19 мая здесь откроется ресторанная улица, а 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия.
«Неотъемлемой частью масштабного праздника станет выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества “Приморье мастеровое”. Все желающие жители и гости края смогут принять участие в мастер-классах по гончарному делу, бисероплетению, вязанию, росписи деревянной посуды, сыроварению. На Набережной будут работать мастерские “Русские домовята”, “Жар-птица”, “Русские узоры”, “Русские традиции” и другие», – рассказал он.
Также в рамках фестиваля мастер-классы проведут в акватории бухты Аякс. Здесь 20 мая устроят гонки на лодках «дракон» – сначала состоятся заезды любительских команд, а затем пройдут занятия для начинающих. В воскресенье, 21 мая, гости смогут увидеть гребную регату «Мосты».
«Гонка получит старт в бухте кампуса, пройдет под мостом на остров Русский мимо Токаревского маяка и завершится в бухте Федорова», – сообщил Борис Ступницкий.
Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть красочные шоу-программы, организованные праздничными агентствами Владивостока: поролоновое шоу, шоу фокусников, шоу мыльных пузырей и другие.
Отметим, площадки будут работать на университетской Набережной с 12.00 до 18.00. Для гостей фестиваля будет организован свободный вход на территорию кампуса ДВФУ. Припарковать личный автотранспорт можно будет 19 мая – на парковке за территорией кампуса со стороны северного въезда, 20 и 21 мая – дополнительно на многоуровневой парковке, расположенной на территории кампуса со стороны центрального въезда.
Третий Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 18 по 21 мая на базе Дальневосточного федерального университета. В программу традиционно включены несколько блоков: деловая часть, куда впервые интегрирован Международный форум стран Северо-Восточной Азии, XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show и фестиваль «День путешественника».
Форум организован департаментом туризма Приморского края, АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», Союзом «Приморская торгово-промышленная палата» при поддержке Федерального агентства по туризму.
В этом году мероприятие посвящено развитию трансграничных маршрутов между странами Северо-Восточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации из Южной Кореи, Японии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Индии, а также острова Гуам.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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