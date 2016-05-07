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Фестиваль стиля, красоты и моды «Красота без границ» пройдет во Владивостоке

Фестиваль стиля, красоты и моды «Красота без границ» пройдет во Владивостоке

20 мая в ТКК «Андеграунд» ВГУЭС пройдет фестиваль стиля, красоты и моды «Красота без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организатор фестиваля – Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» - готовит интересную творческую программу. Зрители увидят дефиле от известных дальневосточных дизайнеров и магазинов модной одежды Владивостока, а также разнообразные танцевальные, вокальные и шоу-номера.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом, отмечает руководитель «Ковчега», депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко: «В этом году мы вновь встречаем наш праздник. Весенний и долгожданный, вдохновляющий и объединяющий – всё это о фестивале «Красота без границ», который каждый раз объединяет самых разных, но обязательно талантливых участников, возможности которых по-настоящему безграничны».

Начало в 17.00. Вход свободный!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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