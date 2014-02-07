Радиоактивная сельскохозяйственная коса задержана в порту Владивосток
Владивостокской таможней оперативно пресечена попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара.
Таким товаром оказалось бывшее в употреблении навесное оборудование для трактора, применяемое для скашивания травы – сельскохозяйственная коса, весом 450 кг. Выявленный при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток объект с повышенным уровнем ионизирующего излучения прибыл на морском транспорте из Японии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Сергея Григорова, представителя Владивостокской таможни.
После проведения более тщательного радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на товаре является наличие бета-активных частиц, в среднем около 70 част*мин/см2. Информация о загрязненном объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю для проведения согласованных совместных действий.
В результате дальнейших разбирательств радиационно-опасный объект был запрещен к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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