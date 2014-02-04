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Молодой приморец зарезал своего знакомого на улице средь бела дня

Молодой приморец зарезал своего знакомого на улице средь бела дня

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 29 июня 2016 года обвиняемый, находясь около дома на улице Луговая в селе Мельничное на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого. Потерпевший умер от острой кровопотери. Несмотря на то, что преступление произошло в присутствии очевидцев, обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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