Молодой приморец зарезал своего знакомого на улице средь бела дня

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 29 июня 2016 года обвиняемый, находясь около дома на улице Луговая в селе Мельничное на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого. Потерпевший умер от острой кровопотери. Несмотря на то, что преступление произошло в присутствии очевидцев, обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]