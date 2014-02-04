Молодой приморец зарезал своего знакомого на улице средь бела дня
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, 29 июня 2016 года обвиняемый, находясь около дома на улице Луговая в селе Мельничное на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область горла 39-летнего знакомого. Потерпевший умер от острой кровопотери. Несмотря на то, что преступление произошло в присутствии очевидцев, обвиняемый под видом того, что собирается увести потерпевшего в медучреждение, увез в безлюдное место и скрыл его.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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