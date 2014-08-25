Два циклона влияют на погоду в Приморье

12 мая погодные условия над краем по-прежнему определяются взаимодействием западного циклона, который смещается над Китаем, и антициклона в Охотском море. Поэтому существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Фон температуры останется на уровне предыдущего дня.

В континентальных районах Приморья жарко, на побережье, куда продолжает поступать холодный воздух с Охотского моря, прохладно. Во Владивостоке облачно, сильный южный ветер, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +7…+10 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, в субботу, 13 мая, антициклон в Охотском море усилится, а его отрог распространится на северную часть Японского моря. Такое положение не позволит западному циклону уйти на восток, в результате он начнет смещаться в юго-восточном направлении и 13 мая днем подойдет к западным районам Приморья. Фронтальные разделы вызовут в крае кратковременные дожди и грозы. Фон температуры останется на уровне предыдущих суток.

В краевом центре 13 мая также не исключен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +6…+8 °C, днем +10…+13 °C. Воскресный день в Приморье ожидается дождливым и прохладным.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]