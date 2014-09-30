Администрация Владивостока выступила с экстренным предупреждением

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, в связи с выходом южного циклона в городе в субботу, 13 мая, начнется дождь, который усилится ночью и в первой половине дня воскресенья, 14 мая, с количеством осадков 15-30 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15-20 м/сек.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]