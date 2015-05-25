Владимир Миклушевский: ОНФ поможет нам контролировать исполнение программы по благоустройству городов Приморья

Активисты ОНФ помогут контролировать как муниципалитеты Приморья реализуют приоритетную программу «Формирование комфортной городской среды». О всех выявленных нарушениях они будут докладывать ежемесячно губернатору. Об этом глава региона заявил в программе «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Отвечая на вопрос о реализации программы в Приморье глава края отметил, что программы по благоустройству дворов, парков, скверов и других общественных мест муниципалитеты должны сформировать до 25 мая. Главное условие – учесть мнение жителей.

«Граждане должны сами решить, что и где необходимо сделать в первую очередь. Это поручение Президента страны. Однако, к нам уже поступают жалобы от жителей, что не везде соблюдался этот принцип. В частности, этим грешит Владивосток. Жалоб много. Мы не позволим муниципалитетам выдавать свои планы благоустройства за предложения жителей», – отметил Владимир Миклушевский.

Глава края подчеркнул, что контролировать реализацию приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» регион будет совместно с представителями ОНФ.

«Активисты ОНФ проверят, как исполняется поручение Президента в муниципалитетах. Мы договорились, что они мне будут ежемесячно докладывать о всех выявленных нарушениях», – акцентировал внимание Владимир Миклушевский. Об этом шла речь, в частности, на встрече губернатора с членом рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павлом Жбановым и сопредседателем регионального штаба ОНФ Романом Титковым.

Губернатор также отметил, что нынешний год считается пилотным, пока отрабатываются все механизмы реализации программы «Формирование комфортной городской среды», которая рассчитана на шесть лет.

«Программа по благоустройству населенных пунктов на следующие пять лет должна быть сформирована до конца 2017 года. Поэтому я хочу обратиться к нашим активным приморцам, которые подали заявки на благоустройство дворов, скверов, парков, мы обязательно рассмотрим все заявки», – подчеркнул глава региона.

Отметим, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 58 населенных пунктов Приморья. В них проживает большая часть населения края – более 1,6 миллиона человек. В городах и поселках приведут в порядок дворы и наиболее значимые общественные пространства, какие – решать жителям: муниципалитеты должны активно проводить общественные обсуждения поступающих заявок, для того чтобы определиться с набором первоочередных задач.На благоустройство дворов, парков и скверов в этом году выделяется более 470 миллионов рублей, это средства федерального и краевого бюджетов.

Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. На этой неделе передачу можно будет посмотреть в субботу, 13 мая, на телеканале «Россия 1» в 9.10 и на телеканале «Россия 24» в 13.30.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]