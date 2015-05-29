Морской субботник пройдет во Владивостоке
Во Владивостоке пройдет морской субботник. Он запланирован на 3 июня тихоокеанским морским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в рамках проводимого в 2017 году в России Года экологии. Субботник на акватории бухты Золотой Рог также приурочен также к Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Тихоокеанское морское Управление Росприроднадзора.
В рамках проведения субботника предполагается осуществить сбор плавающего мусора и нефтяной пленки на акватории бухты Золотой Рог.
К участию в субботнике приглашаются организации различных форм собственности, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на акватории порта Владивосток и расположенные в водоохранной зоне моря, которые организуют очистку закрепленных акваторий и прилегающих к ним территорий собственными, либо привлеченными силами.
Управлением рассматривается возможность организации централизованного вывоза отходов, собранных во время субботника.
Время проведения субботника: 3 июня 2017 года с 10.00 до 14.00. Сбор ответственных представителей участников для инструктажа состоится на причале набережной Цесаревича в 9.30.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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