Морской субботник пройдет во Владивостоке

Во Владивостоке пройдет морской субботник. Он запланирован на 3 июня тихоокеанским морским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в рамках проводимого в 2017 году в России Года экологии. Субботник на акватории бухты Золотой Рог также приурочен также к Всемирному дню охраны окружающей среды, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Тихоокеанское морское Управление Росприроднадзора.

В рамках проведения субботника предполагается осуществить сбор плавающего мусора и нефтяной пленки на акватории бухты Золотой Рог.

К участию в субботнике приглашаются организации различных форм собственности, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на акватории порта Владивосток и расположенные в водоохранной зоне моря, которые организуют очистку закрепленных акваторий и прилегающих к ним территорий собственными, либо привлеченными силами.

Управлением рассматривается возможность организации централизованного вывоза отходов, собранных во время субботника.

Время проведения субботника: 3 июня 2017 года с 10.00 до 14.00. Сбор ответственных представителей участников для инструктажа состоится на причале набережной Цесаревича в 9.30.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]