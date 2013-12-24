Движение транспорта на улице Уборевича во Владивостоке будет открыто после восстановления дорожного покрытия
Городские коммунальные службы завершают ремонтно-восстановительные работы на подземной теплотрассе, проходящей на ул. Уборевича в районе ГУМа. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Порыв теплосети на указанном участке образовался вечером 10 мая. На место коммунальной аварии оперативно выехали специалисты ВПЭС. Они огородили опасную зону и выяснили, что причиной внештатной ситуации стал провал плиты трубопровода, из-за чего на нем появился порыв. Образовавшее испарение размыло грунт, и здесь образовалась яма.
В данный момент порыв на тепловой сети устранен, водоснабжение восстановлено.
Движение транспорта от улицы Светланской вверх по Уборевича откроется после восстановления дорожного покрытия. Работы запланированы, в случае отсутствия дождя, на предстоящую ночь. Владивостокцев и гостей города просят быть внимательными и осторожными на этом участке.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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