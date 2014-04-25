Приморец незаконно добыл изюбра
Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Поляны, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба).
По версии следствия, преступление совершено в феврале 2017 года в лесном массиве окрестностей с. Поляны Дальнереченского района.
С целью незаконной добычи мяса дикого животного, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, фигурант осуществил отстрел самца благородного оленя – изюбра (Cervus elaphus xanthopygus), причинив тем самым экологический ущерб в размере 105 тыс. рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Дальнереченский» при производстве оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ходе предварительного расследования охотником частично возмещен ущерб. В остальной части непогашенного ущерба прокурором заявлен гражданский иск о его взыскании с фигуранта.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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