Китайская компания COFCO будет экспортировать питьевую воду из Приморья

Рабочую встречу с генеральным менеджером департамента стратегического развития китайской национальной корпорации по производству зерновых, масел и пищевых продуктов Чжан Яном провел вице-губернатор Приморья Евгений Полянский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Намерения китайской компании инвестировать в реализацию проектов, связанных с экспортом приморских продуктов питания и питьевой воды, были озвучены еще в декабре прошлого года в рамках встречи Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с вице-президентом корпорации COFCO Чи Цзинтао. Тогда партнеры из КНР только исследовали приморский рынок и прорабатывали возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня, по словам представителя организации Чжан Яна, COFCO приступила к поискам среди приморских компаний основного партнера по производству и экспорту бутилированной воды.

«Мы уже встретились с руководством “Славды”, “Шмаковской”, “Ласточки”, “Горноводного источника” и других предприятий. Наша цель – как можно скорее начать поставлять приморскую воду на китайский рынок», – сообщил он.

В свою очередь заместитель главы Приморья Евгений Полянский отметил, что вести такой бизнес в Приморье крупнейшему китайскому производителю и поставщику продуктов питания будет выгодно, поскольку край обладает большими запасами водных ресурсов.

«Кроме того, здесь созданы специальные условия для реализации инвестпроектов – режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, и мы готовы оказывать вашей компании всяческую поддержку в решении всех возникающих вопросов», – заверил партнеров вице-губернатор края.

Также в ходе встречи Чжан Ян напомнил, что корпорация намерена открыть представительство COFCO в Приморье.

«Организация будет функционировать как единая площадка для координации деятельности всех филиалов корпорации на Дальнем Востоке, сейчас их 18», – рассказал он.

По мнению Евгения Полянского, появление представительства компании в регионе будет способствовать ускорению реализации совместных проектов и упростит коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами.

В завершение встречи первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич передала китайской стороне справочные материалы о порядке регистрации и условиях ведения бизнеса на территории региона.

Справочно: Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) – холдинговая компания, принадлежащая Правительству Китайской Народной Республики. Является крупнейшим в Китае производителем и продавцом продуктов питания, входит в ТОП-500 по рейтингу делового журнала Fortune.

Основанная в 1952 году, COFCO является одним из 49 крупнейших государственных предприятий, находящихся под непосредственным контролем Государственного Совета Китайской Народной Республики.

Сфера деятельности компаний группы COFCO включают в себя производство и переработку продуктов питания, операции с недвижимостью, строительство и эксплуатацию портовых сооружений финансы, транспортный и гостиничный бизнес.

В настоящее время COFCO имеет 336 филиалов и представительств в 140 странах мира. Компании принадлежит 180 производственных предприятий и более 2 млн. пунктов реализации готовой продукции. Складские сооружения COFCO позволяют обеспечивать хранение до 31 млн. тонн, а производственные мощности компании обрабатывать до 89,5 млн. тонн готовой продукции в год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]