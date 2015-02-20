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В Приморье пройдет фестиваль «Найди себя»

В Приморье пройдет фестиваль «Найди себя»

Фото: Primorye24.Ru

14 мая в городе Артеме на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» пройдет Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта «Найди себя».

Фестиваль проводится в целях содействия укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности, ориентации молодёжи на службу в Вооружённых силах Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев, планируется работа пункта набора на службу по контракту, где специалисты Тихоокеанского флота и общевойсковых объединений проведут правовые консультации по вопросам прохождения военной службы.

На площадке фестиваля будут работать выставки вооружения и военной техники Тихоокеанского флота, гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, Приморского общевойскового объединения.

Для зрителей пройдут показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты ТОФ и разведчиков-десантников. Свое мастерство продемонстрируют спортсмены федераций Приморского края силовых единоборств в карате и айкидо.

Кроме того, все желающие смогут отведать флотской каши и посмотреть концерт ансамбля песни и пляски ТОФ.

Место проведения тематического фестиваля «Найди себя»: город Артём, улица Солнечная, 2г, территория спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо». Время работы 14 мая с 10.00 до 18.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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