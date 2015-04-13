Житель Уссурийска повредил автомобиль своего коллеги на почве неприязненных отношений

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 49–летнего местного жителя о повреждении двух колес на его автомобиле, припаркованном около административного здания на улице Попова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего местного жителя - коллегу заявителя.

Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам задержанного, повреждение чужого имущества он совершил на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]