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Вчера, 17:38
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Житель Уссурийска повредил автомобиль своего коллеги на почве неприязненных отношений

Житель Уссурийска повредил автомобиль своего коллеги на почве неприязненных отношений

Фото: AutoNet.ru

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение 49–летнего местного жителя о повреждении двух колес на его автомобиле, припаркованном около административного здания на улице Попова. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей.  

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место  происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 38-летнего местного жителя - коллегу заявителя.

Мужчина  доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. По словам задержанного,  повреждение чужого имущества он совершил на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему.    

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи  167 Уголовного кодекса  Российской Федерации (Умышленное  уничтожение или повреждение  имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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