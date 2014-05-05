Приморские спасатели – победители Чемпионата ДФО по спортивному туризму
Приморская краевая поисково-спасательная служба заняла первое место в ежегодном чемпионате Дальневосточного Федерального округа по спортивному туризму.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, соревнования проходили в Тернейском районе на реке Кема, здесь собрались более 200 участников и болельщиков из Приморья и Хабаровска.
Участники должны были на катамаранах преодолеть дистанцию по горной реке. По результатам соревнований среди экипажей четырёхместных катамаранов на дистанции «Слалом» экипаж приморских спасателей – Анатолий Акуленко, Александр Пак, Иван Малышев и Андрей Казачёнко – занял первое место.
Кроме того, спасатели Приморья завоевали первое и второе места среди экипажей двухместных катамаранов. При этом они не только сами участвовали в сплаве по реке, но и обеспечивали безопасность остальным участникам соревнований.
Как отметили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, участие в таких соревнованиях – отличная тренировка для приморских спасателей, которым зачастую приходится оказывать помощь любителям экстремального туризма.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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