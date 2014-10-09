В Дальнегорске ночами стараются не выходить на центральную улицу. И даже самые бесстрашные лихачи приостанавливают бег автомобилей. Просто потому, что ничего не видят. Больше года главная дорога не освещена. И куда бы не обращались разгневанные дальнегорцы, воз и ныне там.

Каждую ночь город Дальнегорск погружается во тьму. Не работает ни один уличный фонарь. 50 лет Октября – дорога краевого значения.

Пешеходов не видно. Да и кто рискнет отправиться в гости вечером, когда так легко запнуться в темноте и попасть под колеса.

Матвей Дедков, житель: «Опасно переходить дорожку. Проедет машина, ослепит, может сбить».

Ночью в Дальнегорске разве что таксиста уговоришь сесть за руль. Причем безопасно передвигаться здесь можно лишь со скоростью 20—30 км в час.

Михаил Чернигин, водитель такси: «Особенно на пешеходных переходах, когда встречная машина едет, то вообще ничего не видишь, идет там пешеход или не идет».

Пока центральная трасса без освещения, произошло семь ДТП. Есть жертвы. За все несчастья инспекторы ДПС готовы наказывать и владельца дороги, только не выполняет он предписаний.

Андрей Мельник, начальник отделения ГИБДД МО МВД «Дальнегорский»: «Составлен протокол по ст. 1234 Кодекса об административных правонарушениях в отношении юридического лица- департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и есть протокол по ст. 195 по неисполнению предписания в установленные законом сроки».

Причина бед — типичная для российских муниципалитетов. В апреле 2016-го администрация Дальнегорска передала улицу на краевой баланс. Полгода переоформлялись документы, подсчитывают люди. А теперь-то что мешает сработать рубильнику?

Сергей Сегал, заместитель главы городского округа: «Мы неоднократно обращались в департамент имущественных отношений с необходимостью заключения договора на обслуживание электросети. Какой-то период город был освещен. Электросеть включала, выключала светильники».

В краевом департаменте дорожного хозяйства ссылаются на время. Только что, говорят, узаконили улицу. Не успели под освещение средства в бюджет заложить.

Дмитрий Дементьев, заместитель директор департамента дорожного хозяйства Приморского каря: «У нас сейчас ведутся работы по заключению договоров на обслуживание этих участков. Как их заключим, подрядчик выйдет и в течение двух недель, устранит недочеты, поломки. Я думаю, к концу мая мы включим это освещение».

Как только будет долгожданный свет, дальнегорцы обещали устроить на улице общий праздник.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]