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Выходные дни в Приморье будут дождливыми и прохладными

Сегодня, 12 мая, погоду в Приморье определяют атмосферные фронтальные разделы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру", в крае переменная облачность местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью +10...-0 °C, днем +5...+26 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, временами переходящая в дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5 ...+7 °C, днем +7...+9 °C.

Воскресный день в Приморье ожидается дождливым и прохладным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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