В Приморье браконьер пойдет под суд за убийство изюбра

Дознавателями межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в преступлении, предусмотренном пунктом А части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная охота, с причинением крупного ущерба).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в феврале текущего года сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Дальнереченский» получили оперативную информацию о том, что в урочище ключа Утазов производится отстрел диких животных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого в незаконной охоте.

В отделе полиции 51-летний житель села Поляны дал признательные показания и указал место отстрела, разделки и схрона дикого животного.

На месте забоя, в 63 квартале Боголюбовского лесничества полицейские совместно с представителем ассоциации охотничьего хозяйства под валежиной в сугробе обнаружили фрагменты туши благородного оленя и гладкоствольное ружье 12 калибра.

Установлено, что документов, дающих право на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение огнестрельного оружия, у подозреваемого нет.

По факту незаконной охоты подразделением дознания было возбуждено уголовное дело. Проведен ряд исследований и экспертиз.

Заключением судебно-зоологической экспертизы установлено, что в результате браконьерской охоты погибла особь 5-летнего самца благородного оленя (изюбра). Ущерб, причиненный государству, составил 105 тысяч рублей.

За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время расследование окончено. Доказана причастность обвиняемого к совершению экологического преступления. Уголовное дело направлено в суд.

За незаконную охоту с причинением крупного ущерба Российским законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо ареста на срок до шести месяцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]