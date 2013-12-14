На озере Ханка ведутся поиски пропавшего мужчины
11 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение оказать содействие в поиске мужчины 1981г.р. проживающего в г. Владивосток, который 7 мая 2017 года пропал на озере Ханка у острова Сосновый.
Как сообщает "Вести: Приморье"со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, в 07.00 12 мая для оказания помощи отделу полиции Ханкайского района, убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек и 2 единиц техники, на вооружении спасателей 3 комплекта водолазного оборудования, 1 лодка.
12 мая провели разведку местности, обследовали район поиска и место проведения водолазных работ.
Сегодня, 13 мая, планируется обследование надводной и подводной акватории озера Ханка у острова Сосновый и проведение водолазно-поисковых работ (при благоприятных погодных условиях).
Всего к поискам привлечено 10 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 2 единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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