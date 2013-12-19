В Приморье действуют мошенники-«медики»

«Медицинское» мошенничество, как правило, маскируется под оказание бесплатных врачебных услуг на дому (измерение давления, сдача анализов, осмотр) одиноким пожилым людям под видом гуманитарной акции местного здравоохранения. Преступники владеют специальной терминологией, используют соответствующие атрибуты одежды, медицинской техники, бланки рецептов. При общении по телефону с гражданами они ссылаются на проведение различных социальных и благотворительных программ, представляются сотрудниками известных медицинских учреждений.

Анализ мошенничеств, связанных с реализацией биологических активных добавок (БАДов) под видом лекарств показывает, что они совершаются в отношении граждан, относящихся к определенной социальной и возрастной группе - престарелых граждан, инвалидов и лиц, нуждающихся в постоянном медицинском уходе. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками, ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им предлагается за определенную предварительную оплату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами. Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионеры покупают предложенные лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, от действий мошенников пострадала жительница города Спасск-Дальний 1952 года рождения. Поверив обещаниям исцелить ее от неизлечимой болезни, она перевела на банковскую карту мошенников, зарегистрированную в другом регионе, 120 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные и, представившись медиками, сообщили о страшном диагнозе и необходимости лечения. Пенсионерке предложили дорогостоящее лекарство, за которое в течение часа нужно перевести на карту денежные средства в сумме 120 тысяч рублей, что женщина и сделала. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время личности подозреваемых в совершении преступления устанавливаются. Известно, что злоумышленники находились в Уральском федеральном округе. Телефонный номер, равно как и банковская карта, на которую потерпевшая перевела деньги, заблокированы. Возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане!

Помните: телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о Вас довольно много. Не дайте ввести себя в заблуждение. Если Вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о Вас, скорее всего – это мошенники.

Вот ситуации, которые должны Вас насторожить:

1. Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у Вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это – мошенничество. Настоящий доктор никогда не сообщит такие новости по телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. Не верьте! Это обман!

2. Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь нужно внести залог, штраф, взятку – в общем откупиться. Это жулики! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

3. На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный крупный приз. Это ложь!

Что предпринять?

Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками.

Сотрудники полиции просят приморцев быть предельно бдительными и осторожными. Если Вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи «02» или в дежурную часть отдела полиции вашего района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]