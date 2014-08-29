Александр Галушка обсудит реализацию транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с китайскими инвесторами
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка совместит рабочий визит в Пекин с участием в форуме «Один пояс - один путь». Крупнейшее дипломатическое мероприятие, организованное Китаем в этом году, состоится 14-15 мая, сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
14 мая глава ведомства примет участие в церемонии открытия и в пленарном заседании Форума «Один пояс – один путь»: сотрудничество ради всеобщего процветания».
Отметим, что участие в программе форума уже подтвердили главы государств и правительств 29 стран мира, а также руководители крупнейших международных организаций.
Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской стратегии «Один пояс – один путь» объявлено лидерами России и Китая одним из ключевых направлений развития сотрудничества. Одним из приоритетных проектов сопряжения является развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Возможности реализации данных проектов будут обсуждаться в рамках тематических сессий форума.
Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». В ходе встречи генеральный директор Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона.
Также в дни форума Министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе второго Восточного экономического форума заявил, что интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры, которые будут буквально "сшивать" экономическое пространство, создавать дополнительные ресурсы для развития.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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