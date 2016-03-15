Во Владивостоке произошло ДТП с участием большегруза
Во Владивостоке на проспекте Столетия, 29а произошло ДТП с участием большегруза.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на информационные источники в соцсетях, по предварительной информации, у Freightliner при повороте что-то произошло с тормозной системой. Водитель большегруза увел машину с дороги и въехал в леера.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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