Во Владивостоке произошло ДТП с участием большегруза

Во Владивостоке на проспекте Столетия, 29а произошло ДТП с участием большегруза.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на информационные источники в соцсетях, по предварительной информации, у Freightliner при повороте что-то произошло с тормозной системой. Водитель большегруза увел машину с дороги и въехал в леера.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]