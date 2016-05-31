Во вторник в Приморье вернется тепло

Сегодня, 15 мая, циклон будет медленно отходить на восток, на западе и юго-западе Приморья дожди пойдут на убыль, в восточной половине еще сохранятся умеренные, местами сильные дожди. Температура воздуха составит +13...+18°С, на северо-востоке +5...+10°C.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, во вторник небольшие и умеренные дожди пройдут лишь в отдельных районах края, в послеполуденные часы не исключены грозы. Температура воздуха начнет повышаться, в континентальных районах потеплеет до +22...+27°С на побережье до +13...+18°C.

В среду, 17 мая, в Приморье местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температурный фон продолжит повышаться. В ночные часы потеплеет еще на 2-4°C, днем на большей части края воздух прогреется до +23…+30°C, на побережье до +17…+22°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14°C.

Завтра, 16 мая, в краевом центре переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +7…+9°C, днем воздух прогреется до +16…+19°C.

В среду ожидается погода без осадков. Южный, юго-западный умеренный ветер. Фон дневных температур повысится до +19…+22°C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]