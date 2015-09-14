Сообщение с селом Кроуновка прервано из-за паводка. Подробности

В ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, в Уссурийском городском округе размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей переправы просела, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Специалистами управления по делам ГО и ЧС принято решение приостановить дорожное сообщение с населенным пунктом.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия находится экипаж ДПС, оборудована лодочная переправа, сообщили в администрации Уссурийска.

Кроме того, утром 15 мая зафиксирован перелив воды через мост около села Яконовка. В данный момент сообщение с населенным пунктом осуществляется с помощью дежурной машины ГАЗ-66.

Глава администрации Евгений Корж дал поручение обеспечить населенные пункты, с которыми ограничено сообщение, продуктами питания и питьевой водой. Школьники сегодня не пошли на занятия, уроки для них будут организованы дома.

«В селе Кроуновка в Доме культуры будут проводиться занятия для 43 человек. В селе Яконовка 28 школьников будут обучаться на дому дистанционно», – сообщили в уссурийской администрации.

В ближайшее время в округе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на Пушкинской территории.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого начнется до конца 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]