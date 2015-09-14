Сообщение с селом Кроуновка прервано из-за паводка. Подробности
В ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, в Уссурийском городском округе размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей переправы просела, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Специалистами управления по делам ГО и ЧС принято решение приостановить дорожное сообщение с населенным пунктом.
Сейчас на месте чрезвычайного происшествия находится экипаж ДПС, оборудована лодочная переправа, сообщили в администрации Уссурийска.
Кроме того, утром 15 мая зафиксирован перелив воды через мост около села Яконовка. В данный момент сообщение с населенным пунктом осуществляется с помощью дежурной машины ГАЗ-66.
Глава администрации Евгений Корж дал поручение обеспечить населенные пункты, с которыми ограничено сообщение, продуктами питания и питьевой водой. Школьники сегодня не пошли на занятия, уроки для них будут организованы дома.
«В селе Кроуновка в Доме культуры будут проводиться занятия для 43 человек. В селе Яконовка 28 школьников будут обучаться на дому дистанционно», – сообщили в уссурийской администрации.
В ближайшее время в округе пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на Пушкинской территории.
Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого начнется до конца 2017 года.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.08.2016 Режим ЧС введен из-за паводка в Уссурийском городском округе
-
20.06.2016 В Приморье восстановили транспортное сообщение с пострадавшим от паводка селом
-
17.06.2016 Около села Кроуновка дождями подтопило временную дорожную переправу
-
26.04.2016 Режим ЧС, введенный из-за паводка, в Уссурийском округе, отменен
-
21.04.2016 Восстановительные работы начались в пострадавшем от паводка Уссурийском округе Приморья
-
14.09.2015 С опозданием на две недели начался учебный год в отрезанном паводком селе в Приморье
Добавить комментарий