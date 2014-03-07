Приморские курсанты выполнили испытания ГТО посреди Средиземного моря

120 курсантов из трех морских учебных заведений Приморья приступили к выполнению испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» посреди Средиземного моря. Выполнение испытаний проходит на фрегате «Надежда».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, каждое утро на фрегате начинается с зарядки, а в свободное от работы время курсанты готовятся к выполнению испытаний комплекса. Интересно, что выполнением норм ГТО заинтересовались не только курсанты, но и сами члены экипажа парусника.

По информации департамента физкультуры и спорта Приморья, выполнение испытаний проходит под руководством заслуженного мастера спорта по бобслею, серебряного призера Олимпийских игр Алексея Селиверстова.

«Курсанты уже приступили к выполнению испытаний ГТО прямо на борту парусника. Несмотря на суровые погодные условия, им не составляет труда показывать результаты, советующие золотым знакам отличия», – сообщили специалисты.

Весь поход парусник «Надежда» идет под флагом ГТО, за это время он пройдет по южному пути, преодолевая три океана: Атлантический, Индийский и Тихий и посетят порты разных стран мира.

Отметим, на данный момент уже более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО. Из них на золотой знак отличия – 870 человек. В крае открыты 23 центра тестирования населения.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО – это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]