Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:51
  0

Приморские курсанты выполнили испытания ГТО посреди Средиземного моря

Приморские курсанты выполнили испытания ГТО посреди Средиземного моря

Фото: primorsky.ru

120 курсантов из трех морских учебных заведений Приморья приступили к выполнению испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» посреди Средиземного моря. Выполнение испытаний проходит на фрегате «Надежда».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, каждое утро на фрегате начинается с зарядки, а в свободное от работы время курсанты готовятся к выполнению испытаний комплекса. Интересно, что выполнением норм ГТО заинтересовались не только курсанты, но и сами члены экипажа парусника.

По информации департамента физкультуры и спорта Приморья, выполнение испытаний проходит под руководством заслуженного мастера спорта по бобслею, серебряного призера Олимпийских игр Алексея Селиверстова.

«Курсанты уже приступили к выполнению испытаний ГТО прямо на борту парусника. Несмотря на суровые погодные условия, им не составляет труда показывать результаты, советующие золотым знакам отличия», – сообщили специалисты.

Весь поход парусник «Надежда» идет под флагом ГТО, за это время он пройдет по южному пути, преодолевая три океана: Атлантический, Индийский и Тихий и посетят порты разных стран мира.

Отметим, на данный момент уже более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО. Из них на золотой знак отличия – 870 человек. В крае открыты 23 центра тестирования населения.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, что внедрение комплекса ГТО – это Указ Президента РФ и его необходимо исполнять.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря