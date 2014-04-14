Жительница Находки из мести решила оговорить своего мужа
Жительница города Находки привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос в отношении своего мужа о совершении преступления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении гр-ки Е., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Как установлено в судебном заседании, фигурантка обратилась в ОМВД России по г. Находке с заявлением о привлечении своего мужа к уголовной ответственности за нанесение ей телесных повреждений.
Между тем в ходе проверки выяснилось, что заявительница из мести решила оговорить своего мужа, который в действительности не был причастен к полученным ею телесных повреждений.
В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
Суд назначил лжепотерпевшей за содеянное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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