Зачем CNN пыталась посорить Россию и КНДР?

Запуск корейской баллистической ракеты для России никакой опасности не представлял, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удалении — ракета упала в пятистах километрах от территории страны, весь полет длился 23 минуты. Сейчас силы ПВО России несут боевое дежурство в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Северная Корея запустила ракету со своего западного побережья. Ракета пролетела около 800 километров и упала в Японском море к востоку от Корейского полуострова. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала "ближе к России, чем к Японии". "По данным экспертов США ракета упала в воду в 60 милях к югу от главной базы российского Тихоокеанского флота - порта Владивосток", - уточняло CNN. Но позже Россия уточнила, что ракета упала значительно дальше.

Подробный репортаж о том,как развивались события вокруг воскресного запуска ракеты КНДР смотрите в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]