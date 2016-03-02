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Полиция Владивостока продолжает выявлять несанкционированные автостоянки

Полиция Владивостока продолжает выявлять несанкционированные автостоянки

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Овчинникова, Ладыгина, Дальзаводская, Народном проспекте и Днепровском переулке.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности: житель Владивостока предоставлял услуги по прокату лошадей на улице Дальзаводской. У гражданина отсутствовало свидетельство индивидуального предпринимателя или регистрации в качестве юридического лица. Там же обнаружен самовольно установленный павильон по предоставлению услуг проката, без каких-либо правоустанавливающих документов на земельный участок и вид деятельности.

Составлено 6 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и 1 - за самовольное занятие земельного участка. Материалы направлены в мировые суды и Управление Росреестра по Приморскому краю для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 93 протокола об административных правонарушениях, из них 48 - в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).


Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о.Русский) 249-09-27

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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