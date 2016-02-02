Чем дышал Владивосток с 1 по 10 мая?

ФГБУ «Приморское УГМС» проводит мониторинг загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке на шести стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ). Посты установлены в различных районах города, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ.

На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

В данный период превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось.

— в районе площади Семёновской по диоксиду азота. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,3 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки Постышева диоксиду азота и формальдегиду. Средняя концентрация диоксида азота составила 2,2 ПДК, а формальдегида 1,4 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам и диоксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДК, а диоксида азота 2,4 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе площади Луговой по диоксиду азота. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,7 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки «Дальхимпром» превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось. Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, аммиака, оксида азота и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм.

ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия.

ПДК подразделяются на максимально разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные. Осреднённые за период концентрации сравниваются со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДКср.сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКмакс.раз.).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]