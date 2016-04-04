Расходы за капремонт компенсировали более 14 тысячам пенсионерам Приморья

С начала 2017 года из краевого бюджета направлено 6,2 миллиона рублей на компенсации за взнос по капитальному ремонту. Получателями выплаты стали около 14,5 тысяч приморских пенсионеров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в списке получателей 4,5 тысяч одиноких пенсионеров старше 70-ти лет. 1,7 тысяч пенсионеров старше 70 лет проживают в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров. Из 80-летних и старше 6,3 тысячи – это одинокие граждане, 1,9 тысяч – в составе семьи, состоящей из пенсионеров.

При расчете выплаты учитывается минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Кроме этого, учитывается размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

Как отметили в администрации края, данная мера соцподдержки не освобождает собственников жилья от уплаты взноса за капремонт.

Речь идет о компенсации понесенных расходов. Соответственно, собственник обязан сначала сделать взнос на капитальный ремонт, а затем получить выплату. Отсутствие задолженности по этой строке – обязательное условие для ее получения.

Напомним, принятие законодательного акта, поддерживающего пенсионеров в сфере коммунальных платежей, инициировал губернатор Владимир Миклушевский. 1 июля 2016 года вступил в действие краевой закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края».

С начала реализации закона на эту меру социальной поддержки направлено 11,8 миллионов рублей, 5,6 миллионов из которых израсходовали в 2016 году. На 2017 год на выплаты в краевом бюджете предусмотрели 20,7 миллионов рублей.

Выплата предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров.

Согласно краевому закону граждане старше 70 лет имеют возможность 50-процентной, а старше 80 лет – 100-процентной компенсации за взнос по капитальному ремонту.

Под действие закона попадают пожилые люди, не имеющие льготного статуса. Пенсионеры-льготники (ветераны труда, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и другие) уже получают эту меру социальной поддержки по федеральному или краевому законодательству с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 группы – с января 2016 года. Она включена в ежемесячную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«При наличии у граждан права на предоставление им одних и тех же мер социальной поддержки по нескольким основаниям эти меры предоставляются по одному из оснований, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», – комментируют в департаменте.

По всем вопросам, касающимся компенсации, следует обращаться в территориальные отделы приема граждан по социальным вопросам или в многофункциональный центр предоставления государственных услуг «Мои документы» (МФЦ).

«Специалисты департамента делают все необходимое, чтобы получение компенсации не стало обременительной задачей для пожилых людей. С оформлением выплаты могут помочь и социальные работники», – напоминает вице-губернатор края Павел Серебряков.

Адреса отделов и учреждений есть на сайтах департамента труда и социального развития Приморского края, МФЦ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]