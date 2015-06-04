За выходные в Приморье выпало до двух месячных норм осадков

Циклон, обусловивший в выходные дни ненастную погоду в Приморье, смещался с Корейского полуострова на акваторию Японского моря. Антициклон, усиливающийся над Охотским морем, препятствовал дальнейшему продвижению циклонического вихря на восток. Поэтому минувшие сутки циклон находился над северо-западной частью Японского моря.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Примпогода.ру", дожди начались в ночь на субботу и сохраняются до сегодняшнего дня. Больше дождя выпало в южной половине края, от 50 до 170 % месячной нормы. Выпавшие дожди уменьшили класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В северных районах местами прошли небольшие дожди. Здесь сохраняется 3 и 4 класс пожароопасности леса.

В субботу фон дневных температур воздуха изменялся от +5 °C на восточном побережье, до +18 °C в континентальных районах при дождливой погоде. При прояснениях в центральных районах Приморья воздух прогревался до +22 °C. В воскресенье, в холодной воздушной массе циклонического вихря, максимальная температура воздуха понизилась на 1–6 градусов. Температура воздуха в ночные часы составила +2…+11 °C.

Во Владивостоке в выходные дни выпало 57,5 мм или 80% месячной нормы осадков. Температура днём не поднимались выше +11…+14 °C. Минимальная температура сохранялась около +6 °C.

Сегодня, 15 мая, циклон будет медленно смещаться над акваторией Японского моря вблизи южного побережья Приморья. Местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха +13…+18 °C, на восточном побережье +5…+10 °C. Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный свежий. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +12…+15 °C.

Завтра, 16 мая, охотский антициклон уйдёт на северо-западную часть Тихого океана, открывая дорогу циклоническому вихрю на восток. Он переместится к Хоккайдо, и погода в Приморье начнёт улучшаться. Ближайшей ночью небольшие дожди сохранятся лишь местами, днём в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночной фон температуры существенно не изменится, 0…+11 °C, а днём воздух прогреется до +19…+27 °C. В краевом центре завтра погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +6…+9 °C, днём максимальная температура +16…+19 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]