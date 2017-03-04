Жительница Приморья прописала в своей квартире десять иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Таджикистана
Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 20-летней местной жительницы в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, обвиняемая в период с января по февраль 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания десяти иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Таджикистана, в своей однокомнатной квартире на Владивостокском шоссе.
Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.
По данному факту в подразделении дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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