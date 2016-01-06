Анонс на 16 мая
16—19 мая г. Артем, стадион «Угольщик» (пл. Ленина, 15а). Открытое Первенство Приморского края по бейсболу, 1-й тур.
16 мая — День биографов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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