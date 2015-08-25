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Ушел из жизни известный приморский скульптор Валерий Ненаживин

Ушел из жизни известный приморский скульптор Валерий Ненаживин

Фото: пресс-служба ПКО ВТОО «Союз художников России»

На 77 году жизни ушел из жизни известный приморский скульптор, член Союза художников России, Заслуженный художник Российской Федерации Валерий Геннадьевич Ненаживин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Приморское отделение ВТОО «Союз художников России», Валерий Ненаживин широко известен в качестве автора мемориала «Боевая слава», скульптурной группы в парке Победы на 2-й Речке во Владивостоке, памятника известному поэту Осипу Мандельштаму и других работ. Также В. Ненаживин известен как автор графических произведений. Творческий почерк скульптора и художника В. Ненаживина отличали индивидуальность, острый драматизм, чувство сопричастности событиям, происходящим в стране. Его творчество является многогранным и ярким явлением в современном искусстве Дальнего Востока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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