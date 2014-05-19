Мясо, мороженая рыба, молоко и яйца стали дешевле в Приморье

Стоимость потребительской корзины в Приморье снизилась и составила 5 066 рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в апреле в крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась почти на 30 рублей по сравнению с мартом.

В апреле ее стоимость составила 5 066,39 рублей. Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Приморском крае также снизился и сейчас не превышает 100%.

В апреле наблюдается снижение средней розничной цены сразу на 20 наименований товаров.

«Снизились цены на говядину, свинину, баранину, куры, рыбу мороженую неразделанную, сельдь соленую, масло подсолнечное, молоко, яйцо куриное. А также на сахар, соль, муку пшеничную, рис, гречку, пшено, горох, фасоль, вермишель, капусту белокочанную, морковь и яблоки», – добавили они.

Напомним, минимальный набор продуктов питания включает 33 продовольственных товара.

В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости. Под руководством губернатора Приморья Владимира Миклушевского работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», – подчеркнул глава государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]