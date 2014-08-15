Систему контроля за загрязнением воздуха в Находке установят летом
Автоматическая система мониторинга за загрязнением воздуха из-за угольной пыли в Находке должна заработать уже этим летом. Такую задачу поставил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Приморского края.
Как доложил главе региона директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко, на сегодняшний день уже подготовлено три варианта организации мониторинга. В их разработке приняли участие специалисты Приморгидромета, МГУ имени Невельского, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.
«На наш взгляд наиболее интересное решение разработали представители Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, которые предложили двухуровневую систему контроля», – отметил он.
По словам заведующего лабораторией Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Андрея Павлова, их система предусматривает установку большого количества датчиков на границах санитарных зон угольных терминалов. Датчики будут передавать информацию в головной офис.
«На первом уровне датчики будут мониторить общее загрязнение воздуха. Второй уровень контроля – высокоточные датчики по уровню концентрации угольной пыли. Такая система позволит получать оперативную и наиболее объективную информацию по уровню загрязнения воздуха», – пояснил он.
Оператором системы мониторинга станет учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края, которое заключит соглашение с Роспотребнадзором и Росприроднадзором об информационном взаимодействии.
Как отметил руководитель Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов, ведомством сейчас нарабатывается административная практика в отношении стивидорных компаний, загрязняющих воздух.
«Уже есть семь решений мировых судов о наложении штрафов на стивидорные компании», – сообщил он.
Глава региона акцентировал внимание, что оборудование, которое будет приобретено для мониторинга загрязнения воздуха должно подходить для работы в приморском климате.
«Все оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать нашему климату, в том числе в зимний период. Также определите, где именно они будут установлены. Либо это будут специальные опоры, либо их установят на зданиях на границе санитарной зоны. В течение недели прошу мне доложить о выполненной работе», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор Приморья поручил запустить систему мониторинга загрязнения воздуха в ближайшее время.
«Летом система мониторинга в Находке должна уже работать. Датчики должны быть установлены в санитарной зоне каждой стивидорной кампании, чтобы можно было отслеживать, какие предприятия нарушают допустимые нормы», – заявил глава региона.
Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. В первую очередь это касается стивидорных компаний в порту Находки. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза. Глава Приморья акцентировал, для решения проблем необходим комплекс мер и жесткий контроль со стороны контрольно-надзорных органов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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