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Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания

Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли «готовиться к новым испытаниям». Как сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» нового типа, которая пролетела 787 км, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Необходимо «создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор», отметил лидер. Назвав КНДР «ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания», Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян «готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики».

Как сообщает ЦТАК, КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12». Запуск был произведен с учетом обеспечения безопасности соседних государств, отмечает информагентство. Тест проводился для оценки «тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки».

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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