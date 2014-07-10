Археологи ДВФУ изучат керамику и останки древних жителей Тихоокеанского побережья

Учебно-научный музей Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) получил для исследований керамику и останки древних людей, обнаруженные в Эквадоре. Изучение археологических образцов позволит реконструировать картину исторического развития Тихоокеанского побережья на протяжении нескольких тысячелетий, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Следы древних культур доставил из Южной Америки во Владивосток директор Учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов. Это найденная в последних экспедициях древняя керамика возрастом 5,5—4 тысячи и более 50 антропологических образцов, содержащих ДНК древних людей. Изучать образцы археологи ДВФУ будут совместно с сотрудниками генетической лаборатории Стокгольмского университета (Швеция).

«Материалы, добытые нами в Эквадоре, привлекли внимание европейских коллег. Есть надежда, что привезенные образцы позволят получить интересные результаты, на основе которых будут сделаны серьезные научные публикации», — сообщил Александр Попов.

Согласие на вывоз древностей для лабораторного изучения директор музея ДВФУ получил по итогам встречи с руководством Политехнического института по изучению прибрежных территорий в Гуаякиле (Эквадор), с которым уже несколько лет развиваются партнерские отношения. Также в ходе рабочей поездки был составлен план исследований. По приглашению Александра Попова научную группу пополнила авторитетный антрополог их Санкт-Петербурга, сотрудница Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры) Алиса Зубова.

Стоит отметить, что проект ДВФУ по изучению развития древних культур Тихоокеанского побережья постоянно расширяется. Первоначально в нем участвовали федеральный университет и Политехнический институт в Гуаякиле. Затем присоединились Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск), Университет Тохоку (Япония), а теперь — и европейские научные центры.

«У нашего проекта хорошие перспективы. В дальнейшем мы планируем привлечь материалы из Юго-Восточной Азии, также у нас есть полезные связи с учеными из Австралии и Океании. Такие широкие контакты позволят нам составить более полную картину развития Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Александр Попов.

Напомним, что археологи ДВФУ ведут работы в Эквадоре на памятнике Реаль Альто с 2014 года. Научный проект по исследованию развития древних культур Тихоокеанского побережья поддержан Программой по повышению конкурентоспособности вуза среди ведущих научно-образовательных центров (Проект 5-100). В 2015 году в Школе гуманитарных наук была создана Лаборатория комплексных археологических исследований объектов культурного наследия, которая в настоящее время является одним из приоритетных научных проектов ДВФУ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]